Одесский художественный музей передали в государственную собственность. «За» проголосовали 43 депутата городского совета.

Об этом сообщает Суспільне.

Музей был подчинен областному совету. Кроме этого, на заседании было предложение переименовать заведение в Музей имени Маразли, но его отклонили.

Национализация музея стала первым шагом к его передаче. Такое решение по мнению областных депутатов может способствовать развитию заведения и увеличить заработную плату для его работников.

Напомним, в октябре музею присвоили статус национального

Ранее сообщалось, что Одесский художественный музей могут переименовать в честь художника Александра Ройтбурда, который руководил культурным учреждением с 2018 года.