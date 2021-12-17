Одесский художественный музей передали в государственную собственность. «За» проголосовали 43 депутата городского совета.
Об этом сообщает Суспільне.
Музей был подчинен областному совету. Кроме этого, на заседании было предложение переименовать заведение в Музей имени Маразли, но его отклонили.
Национализация музея стала первым шагом к его передаче. Такое решение по мнению областных депутатов может способствовать развитию заведения и увеличить заработную плату для его работников.
Напомним, в октябре музею присвоили статус национального
Ранее сообщалось, что Одесский художественный музей могут переименовать в честь художника Александра Ройтбурда, который руководил культурным учреждением с 2018 года.
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Одесский художественный музей передали в государственную собственность. «За» проголосовали 43 депутата городского совета.
Об этом сообщает Суспільне.
Музей был подчинен областному совету. Кроме этого, на заседании было предложение переименовать заведение в Музей имени Маразли, но его отклонили.
Национализация музея стала первым шагом к его передаче. Такое решение по мнению областных депутатов может способствовать развитию заведения и увеличить заработную плату для его работников.
Напомним, в октябре музею присвоили статус национального
Ранее сообщалось, что Одесский художественный музей могут переименовать в честь художника Александра Ройтбурда, который руководил культурным учреждением с 2018 года.