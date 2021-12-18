ВВС News Украина объявила победителей литературной премии Книга года-2021 в трех категориях — Книга года ВВС-2021, Книга года ВВС — Эссеистика — 2021 и Детская Книга года ВВС — 2021. Премия проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Имена победителей объявили на финальной церемонии, состоявшейся в Мыстецком арсенале, сообщает Укринформ.

Традиционно победителей выбирали из пяти финалистов в каждой категории. Также объявили Читателя года — автора лучшей читательской рецензии на книги, участвующие в конкурсе этого года.

Обладателя премии в главной номинации Книга года BBC-2021 объявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Им стал Артем Чех за роман «Кто ты такой?», издательство MERIDIAN CZERNOWITZ.

Премию в номинации Книга года ВВС – Эссеистика – 2021 получил сборник эссе Андрея Содоморы «О чем писать…», издательство «Априори».

В номинации Детская Книга года ВВС-2021 победителем стал Петр Яценко за книгу «Союз Советских Вещей», издательство «Портал», 2020.

Победитель в каждой из номинаций получит денежную премию в размере 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте. Издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии Книга года BBC на следующих изданиях.

В конкурсе «Читатель года-2021» победила Людмила Даниленко за рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки «Три лины для Марии», вошедший в краткий список Книги года BBC-2021.

В жюри конкурса Книга года ВВС-2021 входили: Вера Агеева, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия»; Вадим Карпьяк, телеведущий; Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР; Виталий Чепинога, блогер; Марта Шокало, главный редактор ВВС News Украина.

Литературная премия Книга года BBC вручается с 2005 года.

Напомним, «Книгой года BBC – 2020» стал роман Сергея Сергеевича Saigon «Юпак» (издательство «Белка»).