Лента Натальи Ворожбит «Плохие дороги», которая представляла Украину, не попала в короткий список Оскара-2022.
Шорт-лист номинантов опубликовали на сайте кинопремии.
«Плохие дороги» вошли в лонг-лист на награду по номинации «Лучший иностранный фильм». Картина Натальи Ворожбит не обошла конкурентов, а предытоговый перечень выглядит таким образом:
Напомним, фильм «Плохие дороги» Наталки Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
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Лента Натальи Ворожбит «Плохие дороги», которая представляла Украину, не попала в короткий список Оскара-2022.
Шорт-лист номинантов опубликовали на сайте кинопремии.
«Плохие дороги» вошли в лонг-лист на награду по номинации «Лучший иностранный фильм». Картина Натальи Ворожбит не обошла конкурентов, а предытоговый перечень выглядит таким образом:
Напомним, фильм «Плохие дороги» Наталки Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак