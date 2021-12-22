Лента Натальи Ворожбит «Плохие дороги», которая представляла Украину, не попала в короткий список Оскара-2022.

Шорт-лист номинантов опубликовали на сайте кинопремии.

«Плохие дороги» вошли в лонг-лист на награду по номинации «Лучший иностранный фильм». Картина Натальи Ворожбит не обошла конкурентов, а предытоговый перечень выглядит таким образом:

«Великая свобода» (Австрия)

«Детская площадка» (Бельгия)

«Лунано: Как в классе» (Бутан)

«Беги» (Дания)

«Купе № 6» (Финляндия)

«Неидеальный мужчина» (Германия)

«Агнец» (Исландия)

«Герой» (Иран)

«Рука Бога» (Италия)

«Рули моим авто» (Япония)

«Улей» (Косово)

«Молитвы за украденных» (Мексика)

«Худший человек в мире» (Норвегия)

«Площадь Кафедраль» (Панама)

«Хороший босс» (Испания).

Финальный список номинантов на статуэтку станет известен в первую декаду февраля, а вручат награды 27 марта 2022 года.

Напомним, фильм «Плохие дороги» Наталки Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».