Фильм «Плохие дороги» Наталки Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Об этом свидетельствует информация на сайте премии.

Шорт-лист «Оскара», в котором останутся 15 фильмов, объявят 21 декабря.

Как сообщалось, картина представляет собой альманах из четырех новелл, события которых происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года. Каждая из частей затрагивает тему коммуникации между людьми на фоне войны.