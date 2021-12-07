Фильм «Плохие дороги» Наталки Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Об этом свидетельствует информация на сайте премии.
Шорт-лист «Оскара», в котором останутся 15 фильмов, объявят 21 декабря.
Как сообщалось, картина представляет собой альманах из четырех новелл, события которых происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года. Каждая из частей затрагивает тему коммуникации между людьми на фоне войны.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
Фильм «Плохие дороги» Наталки Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Об этом свидетельствует информация на сайте премии.
Шорт-лист «Оскара», в котором останутся 15 фильмов, объявят 21 декабря.
Как сообщалось, картина представляет собой альманах из четырех новелл, события которых происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года. Каждая из частей затрагивает тему коммуникации между людьми на фоне войны.