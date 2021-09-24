Фильм «Плохие дорони» Натальи Ворожбит будет представлять Украину на кинопремии Оскар в категории Международный полнометражный фильм.

Об этом сообщил Украинский оскаровский комитет.

В этом году в судьи вошло 11 людей, трое из которых не голосовали, руководствуясь конфликтом интересом, как члены сьемочной группы.

Члены комитета отбирали одну из пяти картин («Носорог» Олега Сенцова, «Почему я живой» Вилена Новака, «Плохие дороги», «Стоп-Земля» Катерины Горностай и «Отблеск» Валентина Васяновича). В итоге жюри сделали выборы в пользу работы Натальи Ворожбит. «Плохие дороги» получили пять голосов и дополнительно три балы.

Художественная картина представляет собой альманах из четырех новелл, события которых происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года. Каждая из частей затрагивает тему коммуникации между людьми на фоне войны.

Напомним, лента «Цензорка» про одесскую тюрьму совместного производства Чехии, Словакии и Украины получила приз за лучший сценарий в программе «Горизонты» 78-го Венецианского кинофестиваля.