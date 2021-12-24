В Министерстве культуры считают, что в своем сериале «Эмили в Париже» Netflix исказил типаж обычной украинки, представив ее в чрезмерно карикатурном виде.

Свою позицию высказал министр культуры Александр Ткаченко.

В частности, глава Минкультура посетовал на неправдивый образ украинской женщины. Он отметил, что по задумке сценаристов, типичную киевлянку зовут Петра и она крадет дорогие вещи из бутиков, а также постоянно изъясняется на суржике.

— Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме «Последний наемник» снимались в Киеве. Вдобавок, с популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы и о дирижерке Оксане Линиве, теннисистке Элине Светолине, певице Джамале, дизайнере Вите Кин <…> Но этого наверняка мало. И придется продолжать сражаться со стереотипами. Если в 90-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось. Однако не в этом случае. В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой — еще и оскорбительный. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть, — изложил аргументы в поддержку претензий Александр Ткаченко.

Министр добавил, что пошлет в стриминговый сервис официальное письмо по этому поводу.

Напомним, Netflix весь 2021 год задерживают компенсацию за съемки в Украине.