Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко получил официальный ответ от «Netflix» на его обращение о неприемлемом изображении украинки во втором сезоне сериала Эмили в Париже.

Об этом он рассказал в в комментарии dev.ua.

— Ответ «Netflix» на мое письмо об образе украинской женщины в сериале Эмили в Париже достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи, — рассказал Александр Ткаченко.

Он также отметил «активную общественную позицию» вокруг сериала Эмили в Париже и обеспокоенностью имиджем Украины в мире.

— Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках «Netflix» было учтено отношение украинцев, — добавил Александр Ткаченко.

Напомним, в Министерстве культуры посчитали, что в своем сериале «Эмили в Париже» Netflix исказил типаж обычной украинки, представив ее в чрезмерно карикатурном виде.



