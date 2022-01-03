В 2022 году в Вашингтоне планируется открытие ресторана украинской кухни.

Об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова пишет Цензор.НЕТ.

— После того, как нам удалось довольно быстро открыть Украинский дом, и он действительно стал таким центром, сейчас очень активно работаем над идеей открытия украинского ресторана, потому что в Вашингтоне, к сожалению, до сих пор нет украинского ресторана, – отметила она.

По словам посла, запрос на украинскую кухню в американской столице есть и, к тому же, кухня – «очень большой инструмент нашей культурной дипломатии».

— Наша кухня очень вкусная, мы видим это на приемах, которые устраиваем регулярно в посольстве, в Украинском доме, что и вареники, и голубцы, и все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем, – рассказала Оксана Маркарова.

Самым известным украинским рестораном в Соединенных Штатах является ресторан «Радуга» в Нью-Йорке. Американский журнал Esquire включил именно это заведение в список «100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять».

Напомним, что украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.