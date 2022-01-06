Лувр начал кампанию по сбору средств для приобретения камеи эпохи Возрождения, которая когда-то принадлежала кардиналу Мазарини и Людовику XIV.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Тщательно вырезанная из цельного агатового камня, привезенного из немецкого Граубюндена, камея изображает Венеру, томно лежащую на раковине (возможно, той, в которой она родилась), а ее сын Амур свернулся калачиком рядом с ней, держа богиню любви за руку. Резьба в полной мере использует естественные цветовые вариации агата, чтобы противопоставить перламутровую бледную кожу Венеры на фоне богатой охры ракушки под ней. Камея обрамлена позолоченной серебряной каймой и позолоченным лебедем с распростертыми крыльями, возвышающимися над матерью и младенцем.

Камея была изготовлена в начале 17 века Джованни Амброджо Мизерони, потомком миланской семьи резчиков по твердому камню, чьи работы на протяжении сотен лет ценились среди знати Европы. Мизерони установил камею в качестве крышки на резную чашу из агата, которая сама по себе является произведением искусства.

Камея впервые появляется в исторической записи в 1661 году в описи массивной коллекции кардинала Жюля Мазарини после его смерти. Это был один из трех самых ценных сосудов в коллекции Мазарини, и Людовик XIV приобрел все три после смерти кардинала. Они находились в королевской коллекции до 1796 года, когда пали жертвой недальновидного плана революционного правительства по выплате долгов различным кредиторам предметами из королевской коллекции. Чаща с Венерой и Амуром была передана неизвестному лицу и исчезла почти на 200 лет.

В 1968 году чаша Мизерони без крышки неожиданно появилась на аукционе и была приобретена Лувром. С тех пор она выставляется вместе с другими шедеврами каменного искусства в Galerie d’Apollon.

Где все это время была камея, неизвестно. Поскольку она бесследно исчезла задолго до того, как ее можно было сфотографировать, то ее внешний вид был восстановлен музеем только по письменным упоминаниям. В 2001 году упоминание об утерянной камее было включена в каталог каменных сосудов французской королевской коллекции. Владелец камеи узнал ее по описанию, и камею, наконец, смогли сфотографировать.

Спустя 10 лет коллекционер выставил агатовую крышку на аукционе в Лондоне. Лувр пытался ее выкупить, но не смог. В этом году камея вновь выставлена на продажу, и на этот раз Лувр твердо намерен воссоединить чашу и ее уникальную крышку.

Камея оценивается в 2,6 миллиона евро. Цель Лувра по общественному сбору средств — минимум один миллион евро до 25 февраля.

Ранее Лувр запустил онлайн-платформу, на которой в цифровом виде представлена полная коллекция музея. Помимо экспонатов Лувра на сайте можно увидеть коллекцию Национального музея Эжена Делакруа. На интернет-ресурсе есть и цифровые копии скульптур парижского парка Сад Тюильри и примыкающей к Лувру площади Каррузель.