Николаевская областная универсальная научная библиотека потеряла возможность закупить ценные издания по причине нехватки средств.
Об этом директор культурного учреждения Виктория Агаркова рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Глава библиотеки рассказала, что библиотека в 2021 получила точные копии редких изданий лишь благодаря подаркам и помощи неравнодушных знакомых. Так, фонд библиотеки пополнился факсимиле Мазепинского Евангелья (начало 18 века)
— Это издание появилось в нашем фонде благодаря Тарасу Дмитриевичу Креминю. Он знаком с Игорем Осташем, полномочным послом Украины в Ливане. Он непосредственно занимался подготовкой этого издания. Такое издание было подарено Одесской национальной библиотеке и при участии Тараса Креминя мы также получили это издание. Оно уникальное, ограниченный тираж, всего лишь 100 экземпляров в Украине вышло. Мы проводили презентацию в онлайн-формате, на ней присутствовал господин Игорь Осташ, были представители и руководитель Национальной библиотеки Вернадского, так как в их фондах хранится оригинал издания, с которого делалась факсимиле. Присоединились все библиотеки области к этой презентации. И сейчас это издание экспонируется в Музее книги. Оно в кожаной оправе, оно имеет первоначальный вид, к нему подбирались с чрезвычайной точностью все шрифты и оформления, — поделилась деталями Виктория Агаркова.
Она также добавила, что в фонде библиотеки появились чрезвычайно редкие факсимиле молитвенника Гертруды (датируется 10 веком) и молитвенника князя Владимира (14 век).
— Мы очень гордимся этим, так как в этом году мы не получили бюджетного финансирования на пополнение фондов. Если ежегодно мы получаем 750 тысяч гривен на закупку книг и 30% этого бюджета мы тратим на приобретение раритетных изданий, то в этом году мы использовали все возможности, чтобы получить что-то в дар, — объяснила директор научной библиотеки.
По ее словам, из-за невыделенного бюджета библиотека упустила шанс приобрести ценные издания и не пополнила научные фонды.
— За двадцать лет мы впервые не имеем финансирования. Это очень тяжело, потому что часть научных изданий в Украине почти невозможно отыскать. Тяжело найти издания, сделанные полиграфически качественно и с качественным содержанием. Мы их отслеживали, но потеряли. Надеюсь, что в этом году ситуация улучшится и мы будем иметь средства на пополнение фондов, — отметила Виктория Агаркова.
Напомним, согласно бюджету-2022 года, на николаевские библиотеки направят 54 миллиона гривен.
Николаевская областная универсальная научная библиотека потеряла возможность закупить ценные издания по причине нехватки средств.
Об этом директор культурного учреждения Виктория Агаркова рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Глава библиотеки рассказала, что библиотека в 2021 получила точные копии редких изданий лишь благодаря подаркам и помощи неравнодушных знакомых. Так, фонд библиотеки пополнился факсимиле Мазепинского Евангелья (начало 18 века)
— Это издание появилось в нашем фонде благодаря Тарасу Дмитриевичу Креминю. Он знаком с Игорем Осташем, полномочным послом Украины в Ливане. Он непосредственно занимался подготовкой этого издания. Такое издание было подарено Одесской национальной библиотеке и при участии Тараса Креминя мы также получили это издание. Оно уникальное, ограниченный тираж, всего лишь 100 экземпляров в Украине вышло. Мы проводили презентацию в онлайн-формате, на ней присутствовал господин Игорь Осташ, были представители и руководитель Национальной библиотеки Вернадского, так как в их фондах хранится оригинал издания, с которого делалась факсимиле. Присоединились все библиотеки области к этой презентации. И сейчас это издание экспонируется в Музее книги. Оно в кожаной оправе, оно имеет первоначальный вид, к нему подбирались с чрезвычайной точностью все шрифты и оформления, — поделилась деталями Виктория Агаркова.
Она также добавила, что в фонде библиотеки появились чрезвычайно редкие факсимиле молитвенника Гертруды (датируется 10 веком) и молитвенника князя Владимира (14 век).
— Мы очень гордимся этим, так как в этом году мы не получили бюджетного финансирования на пополнение фондов. Если ежегодно мы получаем 750 тысяч гривен на закупку книг и 30% этого бюджета мы тратим на приобретение раритетных изданий, то в этом году мы использовали все возможности, чтобы получить что-то в дар, — объяснила директор научной библиотеки.
По ее словам, из-за невыделенного бюджета библиотека упустила шанс приобрести ценные издания и не пополнила научные фонды.
— За двадцать лет мы впервые не имеем финансирования. Это очень тяжело, потому что часть научных изданий в Украине почти невозможно отыскать. Тяжело найти издания, сделанные полиграфически качественно и с качественным содержанием. Мы их отслеживали, но потеряли. Надеюсь, что в этом году ситуация улучшится и мы будем иметь средства на пополнение фондов, — отметила Виктория Агаркова.
Напомним, согласно бюджету-2022 года, на николаевские библиотеки направят 54 миллиона гривен.