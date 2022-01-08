Николаевская областная универсальная научная библиотека потеряла возможность закупить ценные издания по причине нехватки средств.

Об этом директор культурного учреждения Виктория Агаркова рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Глава библиотеки рассказала, что библиотека в 2021 получила точные копии редких изданий лишь благодаря подаркам и помощи неравнодушных знакомых. Так, фонд библиотеки пополнился факсимиле Мазепинского Евангелья (начало 18 века)

— Это издание появилось в нашем фонде благодаря Тарасу Дмитриевичу Креминю. Он знаком с Игорем Осташем, полномочным послом Украины в Ливане. Он непосредственно занимался подготовкой этого издания. Такое издание было подарено Одесской национальной библиотеке и при участии Тараса Креминя мы также получили это издание. Оно уникальное, ограниченный тираж, всего лишь 100 экземпляров в Украине вышло. Мы проводили презентацию в онлайн-формате, на ней присутствовал господин Игорь Осташ, были представители и руководитель Национальной библиотеки Вернадского, так как в их фондах хранится оригинал издания, с которого делалась факсимиле. Присоединились все библиотеки области к этой презентации. И сейчас это издание экспонируется в Музее книги. Оно в кожаной оправе, оно имеет первоначальный вид, к нему подбирались с чрезвычайной точностью все шрифты и оформления, — поделилась деталями Виктория Агаркова.

Она также добавила, что в фонде библиотеки появились чрезвычайно редкие факсимиле молитвенника Гертруды (датируется 10 веком) и молитвенника князя Владимира (14 век).

— Мы очень гордимся этим, так как в этом году мы не получили бюджетного финансирования на пополнение фондов. Если ежегодно мы получаем 750 тысяч гривен на закупку книг и 30% этого бюджета мы тратим на приобретение раритетных изданий, то в этом году мы использовали все возможности, чтобы получить что-то в дар, — объяснила директор научной библиотеки.

По ее словам, из-за невыделенного бюджета библиотека упустила шанс приобрести ценные издания и не пополнила научные фонды.

— За двадцать лет мы впервые не имеем финансирования. Это очень тяжело, потому что часть научных изданий в Украине почти невозможно отыскать. Тяжело найти издания, сделанные полиграфически качественно и с качественным содержанием. Мы их отслеживали, но потеряли. Надеюсь, что в этом году ситуация улучшится и мы будем иметь средства на пополнение фондов, — отметила Виктория Агаркова.

Напомним, согласно бюджету-2022 года, на николаевские библиотеки направят 54 миллиона гривен.