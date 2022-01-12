Впервые с 2018 года церемония вручения премии «Оскар» пройдет в своем давнем доме в Dolby Theater.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании ABC

В то время как другие церемонии награждения были отложены из-за всплеска случаев COVID-19, компания ABC заявила, что планы по проведению церемонии вручения «Оскара», высшей кинопремии, остаются в силе 27 марта в Лос-Анджелесе.

В этом году на церемонии будет ведущий, заявил президент ABC Entertainment Крейг Эрвич на мероприятии Ассоциации телевизионных критиков.

Он не сообщил никаких кандидатур и подробностей.

Справка: Всегда премию «Оскар» вручали знаменитые ведущие, но в 2019, 2020 и 2021 годах проводили без них.

Рейтинги телепередачи упали за последние годы.

Напомним, трансляция 93-й церемонии вручения премии Оскар получила самый низкий рейтинг в истории награждения кинопремией.