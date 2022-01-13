В субботу, 15 января, по Николаеву будет курсировать «Праздничный троллейбус». Пассажиры смогут приобщиться к украинским народным традициям и обычаям — для них будут звучать рождественские колядки.

Об этом сообщается на странице управления молодежной политики Николаевского городского совета в Facebook.

Отмечается, что мероприятие организовано при поддержке управления молодежной политики Николаевского городского совета, Украинской академии лидерства, «Центра досуга и культуры» Веснянской ОТГ (руководитель Виктор Смирнов) и КП «Николаевэлектротранс».

«Праздничный троллейбус» будет курсировать по маршруту троллейбуса №2:

11:00 – 12:11

Железнодорожный вокзал.

12:14 – 13:02

Лески — Железнодорожный вокзал

13:05 – 14:16 (остановка Соборная 13:30)

Железнодорожный вокзал.

14:20 – 15:08

Лески — Железнодорожный вокзал

15:10 – 15:48

Железнодорожный вокзал.

Начало мероприятия на конечной остановке троллейбуса №2 (Железнодорожный вокзал) в 11:00.

Напомним, восстановленный трамвай № 2114 10 января вышел на маршрут № 3. Неисправность, выявленную в ходе презентации, уже устранили.