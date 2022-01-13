В субботу, 15 января, по Николаеву будет курсировать «Праздничный троллейбус». Пассажиры смогут приобщиться к украинским народным традициям и обычаям — для них будут звучать рождественские колядки.
Об этом сообщается на странице управления молодежной политики Николаевского городского совета в Facebook.
Отмечается, что мероприятие организовано при поддержке управления молодежной политики Николаевского городского совета, Украинской академии лидерства, «Центра досуга и культуры» Веснянской ОТГ (руководитель Виктор Смирнов) и КП «Николаевэлектротранс».
«Праздничный троллейбус» будет курсировать по маршруту троллейбуса №2:
Начало мероприятия на конечной остановке троллейбуса №2 (Железнодорожный вокзал) в 11:00.
Напомним, восстановленный трамвай № 2114 10 января вышел на маршрут № 3. Неисправность, выявленную в ходе презентации, уже устранили.
В субботу, 15 января, по Николаеву будет курсировать «Праздничный троллейбус». Пассажиры смогут приобщиться к украинским народным традициям и обычаям — для них будут звучать рождественские колядки.
Об этом сообщается на странице управления молодежной политики Николаевского городского совета в Facebook.
Отмечается, что мероприятие организовано при поддержке управления молодежной политики Николаевского городского совета, Украинской академии лидерства, «Центра досуга и культуры» Веснянской ОТГ (руководитель Виктор Смирнов) и КП «Николаевэлектротранс».
«Праздничный троллейбус» будет курсировать по маршруту троллейбуса №2:
Начало мероприятия на конечной остановке троллейбуса №2 (Железнодорожный вокзал) в 11:00.
Напомним, восстановленный трамвай № 2114 10 января вышел на маршрут № 3. Неисправность, выявленную в ходе презентации, уже устранили.