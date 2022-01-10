Восстановленный трамвай № 2114 10 января вышел на маршрут № 3. Неисправность, выявленную в ходе презентации, уже устранили.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Там добавили, что работы по обновлению вагона длились в течение 5 месяцев и за это время была полностью изменена визуальная внешняя часть и обустроена внутренняя часть салона. Также была установлена система видеонаблюдения, антивандальный монитор и адаптеры USB для зарядки мобильных устройств.
График работы трамвая 10 января:
График движения 11 января по маршруту № 6 («Промзона — Центральный рынок»):
Как сообщалось, сегодня, 10 января, «Николаевэлектротранс» презентовал СМИ восстановленный трамвай, который должен был выехать на маршрут №3 (ЧСЗ – 10-я Военная), но, проехав из депо не более 100 метров, он остановился, а затем вернулся к воротам.
Восстановленный трамвай № 2114 10 января вышел на маршрут № 3. Неисправность, выявленную в ходе презентации, уже устранили.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Там добавили, что работы по обновлению вагона длились в течение 5 месяцев и за это время была полностью изменена визуальная внешняя часть и обустроена внутренняя часть салона. Также была установлена система видеонаблюдения, антивандальный монитор и адаптеры USB для зарядки мобильных устройств.
График работы трамвая 10 января:
График движения 11 января по маршруту № 6 («Промзона — Центральный рынок»):
Как сообщалось, сегодня, 10 января, «Николаевэлектротранс» презентовал СМИ восстановленный трамвай, который должен был выехать на маршрут №3 (ЧСЗ – 10-я Военная), но, проехав из депо не более 100 метров, он остановился, а затем вернулся к воротам.