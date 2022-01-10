Восстановленный трамвай № 2114 10 января вышел на маршрут № 3. Неисправность, выявленную в ходе презентации, уже устранили.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Там добавили, что работы по обновлению вагона длились в течение 5 месяцев и за это время была полностью изменена визуальная внешняя часть и обустроена внутренняя часть салона. Также была установлена система видеонаблюдения, антивандальный монитор и адаптеры USB для зарядки мобильных устройств.

График работы трамвая 10 января:

отправление от ЧСЗ —17:15, 18:32.

отправление от 10-й Военной — 17:52, 19:10.

График движения 11 января по маршруту № 6 («Промзона — Центральный рынок»):

отправление от Центрального рынка — 6:52, 8:39, 10:27, 12:42, 15:00, 17:22, 19:40.

отправление от Промзоны — 7:47, 9:36, 11:51, 14:09, 16:31, 18:16.

Как сообщалось, сегодня, 10 января, «Николаевэлектротранс» презентовал СМИ восстановленный трамвай, который должен был выехать на маршрут №3 (ЧСЗ – 10-я Военная), но, проехав из депо не более 100 метров, он остановился, а затем вернулся к воротам.