Сегодня, 10 января, «Николаевэлектротранс» презентовал СМИ восстановленный трамвай, который должен был выехать на маршрут №3 (ЧСЗ – 10-я Военная), но, проехав из депо не более 100 метров, он остановился, а затем вернулся к воротам.

Работники предприятия сообщили, что у трамвая отвалился кардан, и в ближайшее время на маршруте он не появится, пишет Iнше ТВ.

На открытии присутствовал директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана, который сообщил, что средняя цена ремонта одного трамвая — 1,5 миллиона гривен.

— Перед вами вагон, который вышел после капитального ремонта, его бортовой номер 2114. Начали мы его чинить в сентябре, и мы его сделали за 4,5-5 месяцев. Уже сегодня он пойдет на линию — мы получили на него все необходимые документы и технические талоны. Мы полностью поменяли визуальную часть, также мы ищем альтернативные способы, чтобы делать ремонт качественно и быстро. Потому что вагоны, которые есть в нашем депо, требуют ремонта, и для того, чтобы не ждать по нескольку лет, как мы их будем делать, мы стараемся делать быстро и качественно. Вагон полностью обновлен в салоне, освещение, сиденья, обшивка, а также мы установили адаптеры для зарядки мобильных устройств. В вагоне есть видеонаблюдение, более удобная кабина водителя. Приблизительно в 1,5 миллиона гривен обошелся капитальный ремонт. Сейчас мы ремонтируем уже второй вагон, — рассказал Юрий Сметана.

В конце декабря в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус.