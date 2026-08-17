Суд продлил арест старосты из Николаевской области, которого обвиняют в убийстве коллеги
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Баштанский районный суд Николаевской области продлил срок содержания под стражей старосты Плющевского старостинского округа Виктора Прокопчука, которого обвиняют в умышленном убийстве сотрудницы старостата Светланы Ванжулы и незаконном обращении с оружием.
Соответствующее постановление суд вынес 12 августа, пишут «НикВести».
Напомним, что 10 августа прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении старосты села Плющевка Виктора Прокопчука.
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Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении содержания Виктора Прокопчука под стражей еще на 60 дней — до 10 октября включительно.
В то же время защита просила заменить меру пресечения на личное поручительство или другую, более мягкую, однако суд в этом отказал.
Убийство в Плющевке
Трагедия произошла 17 марта в здании старостата в селе Плющевка Баштанского района Николаевской области. Следствие заявило, что в тот день между старостой Виктором Прокопчуком и его помощницей Светланой Ванжулой возник конфликт из-за длительных неприязненных отношений. Во время ссоры мужчина взял обрез охотничьего ружья и как минимум трижды выстрелил в женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.
На следующий день, 18 марта, старосту Виктора Прокопчука поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере более 290 тысяч гривен. Залог за него внесли уже через день, 19 марта.
20 марта прокуратура сообщила, что намерена обжаловать решение суда о мере пресечения в отношении старосты села Плющевка.
Инцидент ранее комментировал и мэр Баштанки Александр Береговой. Он опроверг предположение, что причиной могла стать якобы «самовольная узурпация власти» в селе во время пребывания старосты в должности. По его словам, после возвращения Виктор Прокопчук беспрепятственно возобновил исполнение своих обязанностей, и вопрос о его увольнении не поднимался.
«НикВести» из собственных источников стало известно, что погибшая за неделю до убийства заявила в полицию о том, что староста принес на работу ружье, однако полиция не предприняла никаких действий. Само оружие он хранил в собственном тайнике — внутри дивана.
Однако 8 апреля в ответе на информационный запрос «НикВести» в ГУНП Николаевской области заявили, что Светлана Ванжула не обращалась в полицию с заявлениями об угрозах и наличии оружия на рабочем месте подозреваемого Виктора Прокопчука.
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