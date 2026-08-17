 Суд продлил арест старосты из Николаевской области, которого обвиняют в убийстве коллеги

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Главная Новости Правосудие 12:10, 17 августа, 2026

Суд продлил арест старосты из Николаевской области, которого обвиняют в убийстве коллеги

Обвинувачений Віктор Прокопчук на обранні йому запобіжного заходу, березень 2026 року. Фото: НикВестиОбвиняемый Виктор Прокопчук на заседании по избранию меры пресечения, март 2026 года. Фото: НикВести

Баштанский районный суд Николаевской области продлил срок содержания под стражей старосты Плющевского старостинского округа Виктора Прокопчука, которого обвиняют в умышленном убийстве сотрудницы старостата Светланы Ванжулы и незаконном обращении с оружием.

Соответствующее постановление суд вынес 12 августа, пишут «НикВести».

Напомним, что 10 августа прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении старосты села Плющевка Виктора Прокопчука.

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Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении содержания Виктора Прокопчука под стражей еще на 60 дней — до 10 октября включительно.

В то же время защита просила заменить меру пресечения на личное поручительство или другую, более мягкую, однако суд в этом отказал.

Убийство в Плющевке

Трагедия произошла 17 марта в здании старостата в селе Плющевка Баштанского района Николаевской области. Следствие заявило, что в тот день между старостой Виктором Прокопчуком и его помощницей Светланой Ванжулой возник конфликт из-за длительных неприязненных отношений. Во время ссоры мужчина взял обрез охотничьего ружья и как минимум трижды выстрелил в женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

На следующий день, 18 марта, старосту Виктора Прокопчука поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере более 290 тысяч гривен. Залог за него внесли уже через день, 19 марта.

20 марта прокуратура сообщила, что намерена обжаловать решение суда о мере пресечения в отношении старосты села Плющевка.

Инцидент ранее комментировал и мэр Баштанки Александр Береговой. Он опроверг предположение, что причиной могла стать якобы «самовольная узурпация власти» в селе во время пребывания старосты в должности. По его словам, после возвращения Виктор Прокопчук беспрепятственно возобновил исполнение своих обязанностей, и вопрос о его увольнении не поднимался.

«НикВести» из собственных источников стало известно, что погибшая за неделю до убийства заявила в полицию о том, что староста принес на работу ружье, однако полиция не предприняла никаких действий. Само оружие он хранил в собственном тайнике — внутри дивана.

Однако 8 апреля в ответе на информационный запрос «НикВести» в ГУНП Николаевской области заявили, что Светлана Ванжула не обращалась в полицию с заявлениями об угрозах и наличии оружия на рабочем месте подозреваемого Виктора Прокопчука.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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