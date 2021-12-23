В Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус.

Об этом сообщили на предприятии «Николаевэлектротранс».

Инцидент произошел сегодня днем, 23 декабря. Троллейбус двигался по улице Курортной. В районе остановки общественного транспорта «Госпиталь» с крыши транспортного средства пошел густой дым. На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые потушили пожар. Причина возгорания пока неизвестна.

— На месте выясняются все обстоятельства происшествия. Пострадавших нет, — сообщили на предприятии.

Позже в Facebook-группе «Електротранспорт Миколаєва» сообщили, что по предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. В это время в салоне не было пассажиров.

До приезда спасателей огонь гасил водитель троллейбуса. По словам начальника управления транспорта Дмитрия Попова, повреждения салона существенные, но они подлежат ремонту.

Также сообщается, что движение троллейбусов по маршрутам № 2, 5 и 7 осуществляется только до Центрального стадиона.

Напомним, что 20 сентября, на улице Пушкинской в Николаеве произошла авария с участием автомобиля Nissan и нового троллейбуса, который сегодня впервые вышел на маршрут.