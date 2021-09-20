Сегодня, 20 сентября, на улице Пушкинской в Николаеве произошла авария с участием автомобиля Nissan и нового троллейбуса, который сегодня впервые вышел на маршрут.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Легковая машина и троллейбус двигались по Пушкинской в сторону Ингульского моста. При этом Nissan не соблюдал разрешенную дистанцию, вследствие чего врезался в троллейбус сзади. Это произошло прямо на остановке общественного транспорта «Адмиральская».

В ДТП пострадали две женщины и 7-летняя девочка — пассажиры легковушки. Их госпитализировали в медучреждение с травмами неизвестной степени тяжести. Троллейбус и легковушка получили повреждения, последняя — более серьезные.

Напомним, 18 сентября в центре Николаева легковой автомобиль не пропустил грузовик с мороженым, из-за чего произошло ДТП.