Сегодня, 18 сентября, в центре Николаева легковой автомобиль не пропустил грузовик с мороженым, из-за чего произошло ДТП.

На месте происшествия побывал корреспондент Преступности.НЕТ.

Авария случилась на пересечении улиц Лягина и Потемкинская. Сообщается, что машина Volkswagen двигалась по улице Лягина и не предоставил преимущества в движении грузовику Mercedes, ехавшему по Потемкинской, в результате чего они столкнулись.

От удара легковой автомобиль развернулся на 180 градусов, а грузовик съехал с дороги. Предварительно никто не пострадал, движение трамваев временно заблокировано.

Напомним, вчера вечером, 17 сентября в Николаеве неизвестный водитель автомобиля «Славута» сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.