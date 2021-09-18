Вчера вечером, 17 сентября, по улице Степной, 20 в Николаеве неизвестный водитель автомобиля «Славута» светло-зеленого цвета сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП девочка от полученных телесных повреждений скончалась по дороге в больницу, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя и разыскивают транспортное средство, на котором было совершено ДТП.

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, утром, 17 сентября, на проулке Ветеринарный в городе Вознесенск 38-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz» наехал задним колесом на ногу 13-летнему мальчику.