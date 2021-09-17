Сегодня утром, 17 сентября, на проулке Ветеринарный в городе Вознесенск 38-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz» наехал задним колесом на ногу 13-летнему мальчику.
Вследствие ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
Событие квалифицированно предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, правоохранители начали уголовное производство по факту автомобильной аварии с участием Вознесенского городского головы Евгения Величко.
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Сегодня утром, 17 сентября, на проулке Ветеринарный в городе Вознесенск 38-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz» наехал задним колесом на ногу 13-летнему мальчику.
Вследствие ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
Событие квалифицированно предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, правоохранители начали уголовное производство по факту автомобильной аварии с участием Вознесенского городского головы Евгения Величко.