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Главная Новости Общество 13:19, 17 августа, 2026

В Николаеве родился младенец весом 600 граммов

У Миколаєві народилося немовля вагою 600 грамів. Ілюстративне фото: Getty imagesВ Николаеве родился младенец весом 600 граммов. Иллюстративное фото: Getty Images

В роддомах Николаевской области за прошедшую неделю, с 10 по 16 августа, родилось 70 детей. Среди них — одна пара близнецов.

Как сообщили в Николаевском областном совете, среди новорожденных — 37 девочек и 33 мальчика.

Самый низкий вес при рождении — 600 граммов — был у младенца, родившегося в «Николаевской областной клинической больнице».

Отдельно в горсовете сообщили, что с 7 по 14 августа в родильных отделениях Николаева родилось 39 младенцев: 20 девочек и 19 мальчиков.

Напомним, что на прошлой неделе, с 3 по 9 августа, в роддомах Николаевской области появились на свет 74 ребенка.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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