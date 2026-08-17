В Николаеве родился младенец весом 600 граммов. Иллюстративное фото: Getty Images

В роддомах Николаевской области за прошедшую неделю, с 10 по 16 августа, родилось 70 детей. Среди них — одна пара близнецов.

Как сообщили в Николаевском областном совете, среди новорожденных — 37 девочек и 33 мальчика.

Самый низкий вес при рождении — 600 граммов — был у младенца, родившегося в «Николаевской областной клинической больнице».

Отдельно в горсовете сообщили, что с 7 по 14 августа в родильных отделениях Николаева родилось 39 младенцев: 20 девочек и 19 мальчиков.

Напомним, что на прошлой неделе, с 3 по 9 августа, в роддомах Николаевской области появились на свет 74 ребенка.