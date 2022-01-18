Названы имена артистов, которые были отобраны для участия в музыкальном конкурсе Евровидении-2022.
За то, чтобы представить Украину на конкурсе в итальянском Турине, поборются 27 исполнителей, пишет «Суспільне».
Всего было подано заявок от 284 исполнителей.
— Заявок в этом году было очень много... А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и небезызвестные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру. Абсолютно в разных жанрах, — рассказал продюсер и руководитель компании «Френдс О ТВ» Алексей Гончаренко.
Представлять Украину хотят:
Полуфинал «Евровидения-2022» состоится 10 и 12 мая, а финал на арене Pala Olimpico пройдет 14 мая.
Напомним, песня Шум украинской группы Go_A, с которой они участвовали в «Евровидении» в 2021 году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса.
Названы имена артистов, которые были отобраны для участия в музыкальном конкурсе Евровидении-2022.
За то, чтобы представить Украину на конкурсе в итальянском Турине, поборются 27 исполнителей, пишет «Суспільне».
Всего было подано заявок от 284 исполнителей.
— Заявок в этом году было очень много... А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и небезызвестные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру. Абсолютно в разных жанрах, — рассказал продюсер и руководитель компании «Френдс О ТВ» Алексей Гончаренко.
Представлять Украину хотят:
Полуфинал «Евровидения-2022» состоится 10 и 12 мая, а финал на арене Pala Olimpico пройдет 14 мая.
Напомним, песня Шум украинской группы Go_A, с которой они участвовали в «Евровидении» в 2021 году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса.