Названы имена артистов, которые были отобраны для участия в музыкальном конкурсе Евровидении-2022.

За то, чтобы представить Украину на конкурсе в итальянском Турине, поборются 27 исполнителей, пишет «Суспільне».

Всего было подано заявок от 284 исполнителей.

— Заявок в этом году было очень много... А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и небезызвестные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру. Абсолютно в разных жанрах, — рассказал продюсер и руководитель компании «Френдс О ТВ» Алексей Гончаренко.

Представлять Украину хотят:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

София Шанти

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

НТА

Вика Ягич

Восток

Юлия Тимочко

Полуфинал «Евровидения-2022» состоится 10 и 12 мая, а финал на арене Pala Olimpico пройдет 14 мая.

Напомним, песня Шум украинской группы Go_A, с которой они участвовали в «Евровидении» в 2021 году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса.