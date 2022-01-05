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Песня Шум украинской группы Go_A, с которой они участвовали в «Евровидении» в 2021 году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса.
Об этом пишет «Украинская правда».
Список Eurovision Song Contest включает 250 лучших композиций в истории «Евровидения», их каждый год выбирают слушатели радио.
Первое место заняла песня «Euphoria», с которой шведская певица Loreen победила на конкурсе 2012 года в Баку.
Второе место заняли победители конкурса 2021 года: итальянская группа «Måneskin» с песней «Zitti E Buoni».
На третьем месте — украинцы Go_A с «Шумом».
Еще одна песня этой группы «Соловей», с которой Go_A должны были ехать на «Евровидение» в 2020 году, заняла 128 место.
Песня Джамалы «1944» заняла 14 место. С ней Украина победила на 61 конкурсе «Евровидение» в 2016 году.
Верка Сердючка с «Dancing Lasha Tumbai» (2007 год) — на 72 месте, Руслана с песней «Дикие танцы» (2004 год) — на 78 месте.
Ани Лорак, которая представляла Украину на конкурсе 2008 года с песней «Shady Lady», заняла 108 строчку рейтинга.
Песня «Gravity» Златы Огневич (2013) — 179-я, песня «Under The Ladder» конкурсанта Mélovin (2018) — 183-я.
Еще одна украинка Светлана Лобода заняла 242 строчку рейтинга с песней «Be My Valentine», с которой представляла Украину на «Евровидении-2009».
Напомним, весной хит украинской электрофолк группы Go_A, которая заняла пятое место на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, занял лидерские позиции в музыкальном рейтинге Spotify.
Песня Шум украинской группы Go_A, с которой они участвовали в «Евровидении» в 2021 году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса.
Об этом пишет «Украинская правда».
Список Eurovision Song Contest включает 250 лучших композиций в истории «Евровидения», их каждый год выбирают слушатели радио.
Первое место заняла песня «Euphoria», с которой шведская певица Loreen победила на конкурсе 2012 года в Баку.
Второе место заняли победители конкурса 2021 года: итальянская группа «Måneskin» с песней «Zitti E Buoni».
На третьем месте — украинцы Go_A с «Шумом».
Еще одна песня этой группы «Соловей», с которой Go_A должны были ехать на «Евровидение» в 2020 году, заняла 128 место.
Песня Джамалы «1944» заняла 14 место. С ней Украина победила на 61 конкурсе «Евровидение» в 2016 году.
Верка Сердючка с «Dancing Lasha Tumbai» (2007 год) — на 72 месте, Руслана с песней «Дикие танцы» (2004 год) — на 78 месте.
Ани Лорак, которая представляла Украину на конкурсе 2008 года с песней «Shady Lady», заняла 108 строчку рейтинга.
Песня «Gravity» Златы Огневич (2013) — 179-я, песня «Under The Ladder» конкурсанта Mélovin (2018) — 183-я.
Еще одна украинка Светлана Лобода заняла 242 строчку рейтинга с песней «Be My Valentine», с которой представляла Украину на «Евровидении-2009».
Напомним, весной хит украинской электрофолк группы Go_A, которая заняла пятое место на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, занял лидерские позиции в музыкальном рейтинге Spotify.