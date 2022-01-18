В Николаевском областном краеведческом музее (улица Набережная, 29) и музее судостроения и флота (улица Адмиральская, 4) с 19 января 2022 буду работать терминалы для безналичного расчета.

Об этом сообщается на странице краеведческого музея в Facebook.

— У кого есть карта «єПідтримка» — скорее к нам. За эти деньги вы можете не только посетить музей, но и приобрести игру «Николаевский магнат». Итак, самое время посетить музей, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала запуска программы «єПідтримка», 19 декабря 2021 года, более 7,2 миллиона украинцев подали заявки в «Дії» на получение 1000 гривен за вакцинацию.