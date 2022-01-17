С начала запуска программы «єПідтримка», 19 декабря 2021 года, более 7,2 млн украинцев подали заявки в «Дії» на получение 1000 гривен за вакцинацию.

Как сообщает Министерство экономики, за четыре недели действия программы граждане получили почти 7 миллиардов гривен, из которых 1,5 миллиарда уже потратили.

По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины — 490 миллионов гривен;

кинотеатры — 386 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги — 188 миллионов гривен;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 180 миллионов гривен;

спорт — 146 миллионов гривен.

Со второй половины января 2022 года программу расширят — украинцы старше 60 лет смогут потратить эти средства на приобретение лекарств. Деньги следует потратить в течение четырех месяцев с момента получения.

Сама программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором этапе (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачиваться на руки (но над этим механизмом еще работают).

Напомним, что вакцинированные от коронавируса несовершеннолетние украинцы также будут иметь возможность получить «ковидную» тысячу гривен.