Вакцинированные от коронавируса несовершеннолетние украинцы также будут иметь возможность получить «ковидную» тысячу гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем селекторном совещании дал соответствующее поручение Кабмину, передает Офис президента.

Программа для несовершеннолетних будет работать в рамках действующей программы «еПоддержка».

Выплату смогут получить украинцы в возрасте 12-18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.

Других подробностей пока нет. Сейчас получить тысячу гривен за вакцинацию могут совершеннолетние украинцы, получившие две прививки от коронавируса. Потратить эти средства можно на кинотеатры, театры, покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, а также билеты на железнодорожные и авиарейсы.

В ближайшее время для украинцев от 60 лет появится возможность потратить средства на покупку лекарств.

Напомним, что в Украине сократят срок действия «зеленых» COVID-сертификатов.

В Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.