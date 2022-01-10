Срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в Украине сократят с 365 до 270 дней.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире телеканала 1+1.
Таким образом, сертификат, подтверждающий полный курса антиковидной вакцинации владельца, будет действовать девять месяцев, а не 12, как сейчас.
Изменения в законодательство готовятся, и будут приняты ориентировочно на этой неделе, уточнила Мария Карчевич. Сокращая срок действия сертификатов, Украина ориентируется на аналогичную практику стран ЕС.
— Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев, — пояснила Мария Карчевич.
В 27 странах-членах Европейского Союза новые правила вступят в силу 1 февраля.
В Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.
Срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в Украине сократят с 365 до 270 дней.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире телеканала 1+1.
Таким образом, сертификат, подтверждающий полный курса антиковидной вакцинации владельца, будет действовать девять месяцев, а не 12, как сейчас.
Изменения в законодательство готовятся, и будут приняты ориентировочно на этой неделе, уточнила Мария Карчевич. Сокращая срок действия сертификатов, Украина ориентируется на аналогичную практику стран ЕС.
— Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев, — пояснила Мария Карчевич.
В 27 странах-членах Европейского Союза новые правила вступят в силу 1 февраля.
В Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.