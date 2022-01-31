На этой неделе в пятницу и выходные дни в муниципальном выставочном зале на Соборной пройдет ряд мероприятий, посетить которые приглашают николаевцев.

Об этом сообщают организаторы.

В пятницу, 4 февраля, в 17:00 состоится открытие выставки творческих работ студентов колледжа культуры и искусств «Шлях до мистецьких звершень».

В субботу, 5 февраля, в рамках выставки состоится выступление ансамбля «Бандура PLUS» под руководством Марины Добровольской. Начало в 15:00.

В воскресенье, 6 февраля, выставка продолжится концертом оркестра народных инструментов «Південна Рапсодія». Художественный руководитель и главный дирижер — Ольга Коминарец. Коцнерт состоится при участии солистов-инструменталистов Андрея Островского, Виктории Коваль, Николая Морозинского и солистов-вокалистов Катерины Бинденко и Юлии Бендер. Начало в 12:00.

В этот же день, в 15:00, начнется концерт украинской традиционной песни в исполнении группы «Зорецвiт». Художественный руководитель — Заслуженный работник культуры Украины Надежда Жодик.

Мероприятия, организованные Николаевским профессиональным колледжем культуры и искусств, пройдут при поддержке городского и областного управлений культуры. Адрес: улица Никольская, 54 (с Соборной), вход свободный.

Напомним, николаевцам показали издание «Музей и город: 100 лет вместе» про историю развития областного музея им. В.В. Верещагина.