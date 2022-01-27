Николаевцам показали издание «Музей и город: 100 лет вместе» про историю развития областного музея им. В.В. Верещагина.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Известно, что в 2014 году музей отпраздновал свой 100-летний юбилей. За это время он стал свидетелем многих событий из жизни города. Все эти истории и личности авторы поместили на страницы книги «Музей и город: 100 лет вместе».

Книга вышла в 2021 году в издательстве Ирины Гудым. Над работой трудилась команда из сотрудников учреждения, она состоит из восьми разделов, которые в хронологическом порядке повествуют о создании, развитии и деятельности одной из лучших художественных сокровищниц Украины. Издание проиллюстрировано фотокопиями документов и архивными снимками.

Мероприятие посетил и депутат Николаевского городского совета Станислав Мартиросов. Он отметил, что выход произведения в свет, среди всего прочего, поддержала ГО «Николаевщина — надежный партнер».

— Музей — это неотъемлемая часть истории Николаева, жемчужина нашего города. Поэтому мы не могли пройти мимо и не поддержать (проект, — прим.) Спасибо, что вы есть, что вы работаете и повышаете культурный уровень николаевцев, — сказал Станислав Мартиросов.

Депутат горсовета Владимир Топчий также пришел на презентацию книги. Он поделился с присутствующими своими воспоминаниями о музее и подчеркнул, что его основателем следует считать Николая Леонтовича,мэра Николаева в 1909-1917 годах.

— Если в городе нет музея, наверное, это и не город. Если есть музей, значит, там бьется сердце, там есть люди, которые собирают по крупицам историю. Без культуры ничего не будет, — считает Владимир Топчий.

Издатель Ирина Гудым призналась, что работа с командой авторов над выходом книги «Музей и город: 100 лет вместе» стала для нее честью.

— Работать с людьми, которые представляют основу нашей культуры — это удовольствие, по большому счету. Рабочий процесс есть. Когда ты имеешь дело с профессионалом, ты должен соответствовать. Каждый свой шаг, каждое свое действие ты выверяешь. Книга есть, 360 страниц замечательной работы сегодня мы представляем и я очень этому рада, — говорит Ирина Гудым.

В конце презентации образцы произведения раздали людям, причастным к его созданию — авторам разделов, спонсорам и другим небезразличным горожанам.

Напомним, во вторник, 21 декабря, в Николаевском областном музее им. В.В. Верещагина презентовали коллекцию миниатюр известных сооружений города, собранных из конструктора LEGO.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец