Во вторник, 21 декабря, в Николаевском областном музее им. В.В. Верещагина презентовали коллекцию миниатюр известных сооружений города, собранных из конструктора LEGO.

Автор экспонатов — николаевский дизайнер Александр Ермолаев, передает корреспондент НикВести.

Экспозиция состоит из множества фотографий работ, которые Александр Ермолаев выполнял из конструктора последние два года. Среди них — здание Николаевского городского совета, ТРЦ «City Center», железнодорожный вокзал Николаева и даже скульптура «Маугли и Багира».

Также представили три реальные модели музеев Николаевской области: музей судостроения и флота, Вознесенский художественный музей имени Евгения Кибрика и сам музей им. В.В. Верещагина. Через несколько дней коллекцию планируют пополнить моделью магистрата — ныне утраченного здания, которое располагалось на Соборной площади.

— Это абсолютно новый формат выставки — хоть она и небольшая, но необычная, и техника непривычная. Это подтверждает тот факт, что творчество разноплановое. Даже такой инструмент, как детский конструктор, может выступать материалом для творчества, — отметила научная сотрудница музея Людмила Кардаш.

По ее словам, она наткнулась на работы Александра Ермолаева в соцсетях. После этого они договорились о том, чтобы вживую представить их николаевцам.

Модели впервые демонстрируют горожанам в рамках творческого проекта «MiNiMISTO», цель которого — позволить жителям Николаевщины по-новому посмотреть на знакомые места и узнать о них что-то новое, а также популяризировать регион для туристов.

По словам создателя, изначально «MiNiMISTO» позиционировался как интернет-проект. Александр Ермолаев говорит, что ранее его работы видели вживую только журналисты.

— Идея проекта созревала очень давно, и я никак не мог заставить себя начать. LEGO я начал увлекаться лет пять назад, но собирать стал только с началом карантина. Пять лет я просто массово скупал конструктор и складировал на жилплощади. На данный момент это больше чем хобби, это скорее общественно-научная деятельность. Коммерческого интереса я не преследую, но в дальнейшем, возможно, какой-то минимальный мерч (merch, разговорное сокращение от английского merchandise — одежда, аксессуары, сувениры и другие вещи с символикой бренда, — прим.), какие-то памятные штуки будут изготавливаться, — поделился планами дизайнер.

Строительство модели занимает от трех часов до нескольких дней, на каждое здание уходит несколько тысяч деталей.

— В частности, музей Верещагина был собран за три дня, с учетом наличия основной работы, семьи и так далее. То есть, это по вечерам и по ночам. Мои возможности ограничены — приходится разбирать предыдущие модели для того, чтобы строить последующие. Поэтому одновременно показать все работы невозможно, — прокомментировал Александр Ермолаев.

Самая дорогая миниатюра в коллекции автора — копия Николаевского русского драматического театра, ее стоимость — около 500 долларов.

Интересно, что на официальном сайте «MiNiMISTO» каждая модель значимых для Николаевщины объектов дополняется краткой исторической справкой. Как признался Александр Ермолаев, раньше в этом ему помогал известный николаевский краевед Игорь Гаврилов, ушедший из жизни в мае этого года.

— Поскольку я не историк, я предпочитаю позиционировать эти исторические справки как городские легенды. Я не располагаю экспертностью, чтобы считать себя ученым, — объяснил дизайнер.

Он рассказал и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться во время создания своих малых архитектурных сооружений.

— В таком масштабе очень сложно передавать пропорции, поэтому большинство зданий так или иначе искажены. Если сравнивать модели с живыми зданиями, видно, что некоторые из них вытянуты в ширину или в высоту, но схожесть сохраняется. Кроме того, порядка десяти-пятнадцати работ постоянно находятся в состоянии долгостроев. Отчасти это из-за того, что не хватает деталей, — добавил Александр Ермолаев.

Также он озвучил желание в будущем «переиздать» работы, которые уже были обнародованы, чтобы усовершенствовать их.

— Была переиздана модель музея судостроения и флота, это была одна из первых моих моделей. Через год я ее пересобрал в таком же масштабе, получилось более узнаваемо, более качественно, — сказал автор миниатюр.

Художественная выставка продлится до конца января 2022 года, ее могут бесплатно посетить все желающие.

— Играть детскими игрушками во взрослом возрасте — не зазорно. При правильном подходе это может иметь осмысленную составляющую, — считает Александр Ермолаев.

Напомним, 16 декабря в «Этносветлице» открыли областную выставку «История новогодней игрушки», организованную Николаевским областным центром народного творчества и культурно-просветительной работы.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец