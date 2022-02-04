В ходе раскопок акрополя в древнем городе Велия на юге страны археологи обнаружили два хорошо сохранившихся шлема и руины храмовой стены.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

Находки в регионе Кампания относятся к периоду основания города Велии (итальянское название античного города Элея, — прим.) А именно, к 538-535 годам до нашей эры.

Как сообщили в Министерстве культуры Италии, артефакты были обнаружены в популярном туристическом месте, на территории бывшего акрополя одного из самых важных городов Древней Греции. Велия находится в 40 километрах к юго-востоку от древнего города Пестума, или Посейдонии, посмотреть на древние храмы которого стекаются многочисленные туристы со всего мира.

Помимо шлемов и остатков стены в этом месте также обнаружили керамику и фрагменты оружия. Археологи полагают, что шлемы были изъяты греками у врагов в качестве реликвий после известного морского сражения в Тирренском море.

Речь идет о битве при Алалии (Алерии) у восточных берегов Корсики в 539 г. до н. э., в ходе которой греческие войска одержали победу над этрусками и карфагенянами.

Директор государственных музеев Массимо Осанна, ранее руководивший раскопками в Помпеях, отметил, что после этого сражения район нынешних находок стал местом подношений греческой богине войны и мудрости Афине.

Велия славится тем, что является родиной древнегреческой философской школы. В том числе философов Парменида и Зенона. Город был частью Великой Греции, области на юге Италии, колонизированной греческими городами-государствами.

В минкульте считают, что открытия в Велии подчеркнули важность инвестиций в археологические исследования. Ведь они проливают новый свет на древнюю историю Италии.

Напомним, ранее команда археологов наткнулась на руины колледжа Святой Марии, который упоминается в средневековых летописях.