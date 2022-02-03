Команда археологов наткнулась на руины колледжа Святой Марии, который упоминается в средневековых летописях.

Она проводила раскопки, предшествующие строительству нового университетского кампуса, пишет «Вокруг света. Украина».

На месте средневекового колледжа команда из проекта Oxford Archaeology обнаружила массивный известняковый фундамент стены учебного корпуса и напольную плитку. Находившиеся рядом разрубленные кости животных и древесный уголь свидетельствовали о том, что поблизости располагалась кухня.

Кроме того, на территории старинного учебного заведения исследователи обнаружили кувшин XVII века, костяной гребень и серебряный пенни с крестом.

Под руинами колледжа археологи нашли остатки богатого норманнского дома XI века.

Колледж Святой Марии был основан в 1435 году, но спустя всего 100 лет пришел в упадок.

Изначально он был задуман как учебная база для монахов-августинцев. Летописи свидетельствуют, что ее приоритетными объектами стали двухэтажная часовня и библиотека.

Однако строительство продвигалось очень медленно. Ускорить процесс пытался кардинал Томас Уолси. Но довести дело до конца он не смог, так как был обвинен королем Генрихом VIII в государственной измене и вскоре умер.

Колледж еще больше ушел в безвестность после роспуска королем монастырей в конце 1530-х годов.

Археологи рассказали, что до того, как в начале XI века в Оксфорде появились первые учебные корпуса, здесь располагался статусный норманнский дом.

Бен Форд, старший менеджер проекта Oxford Archaeology, отметил, что команде не только важно раскопать затерянный колледж Святой Марии. Интересно также найти свидетельства жизни одних из самых могущественных норманнских семей.

Напомним, в Николаевской области археологи провели исследование кургана, оказавшегося в зоне строительства дорожного перехода между установками ВЭУ (ветровые турбины, — прим.). Это стало возможным впервые за последние 8 лет.