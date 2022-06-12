Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что украинские инновации, ремесла и искусство живут, несмотря на российское вторжение не только на землю Украины, но и в культуру и историю.

Об этом она написала в Twitter.

— Солнцезащитные очки украинского производства из кофе. Брошь, сделанная в Сумах. Мария Примаченко. Украинские инновации, ремесла и искусство живут и преуспевают. Важно это демонстрировать, потому что это вторжение не только на украинскую землю, но и в историю и культуру, — отметила она.