Италия поможет Украине составить досье, чтобы Одессу в кратчайшие сроки внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом проинформировали в Министерстве культуры.

Рим окажет такую специфическую помощь по личной просьбе главы Минкульта Украины Александра Ткаченко и мэра Одессы Геннадия Труханова.

В свою очередь, итальянские коллеги поделились опытом в сфере Конвенции про Всемирное наследие ЮНЕСКО для подготовки Одессы.

— После того, как кандидатура Одессы будет представлена ЮНЕСКО, ее номинацию рассмотрят во время следующего заседания Комитета всемирного наследия по особой процедуре. Она предусмотрена Операционными наставлениями Конвенции о всемирном наследии и принимается в неотложных случаях, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Агентство ООН по культуре отслеживает пострадавшие во время российского вторжения украинские исторические объекты.