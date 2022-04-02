Агентство ООН по культуре (ЮНЕСКО) 1 апреля заявило, что по меньшей мере 53 украинских исторических объекта, религиозных здания и музея были повреждены с начала полномасштабного вторжения рф.

Об этом пишет AFP.

— Это последний список, но он не является исчерпывающим, поскольку наши эксперты продолжают проверять ряд отчетов, представленных украинскими властями, — говорится в заявлении.

В ЮНЕСКО говорят, что использовали спутниковые снимки и свидетельские показания для проверки информации, предоставленной украинской властью.

По данным ЮНЕСКО, были повреждены более десятка объектов на востоке Харьковской области. От российских обстрелов сильно пострадали церкви и более современные объекты культурного наследия. Также в результате войны повреждены 5 объектов в Киеве, а еще 5 — в Черниговской области.

Всего в Украине ЮНЕСКО подтвердило повреждение 29 религиозных объектов, 16 исторических построек, четырех музеев и четырех памятников.

Ни один из подтвержденных объектов не входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но исторический центр Чернигова находится в Предварительном списке. Это значит, что Украина хочет, чтобы он рассматривался как объект всемирного наследия.

Отметим, что Министерство культуры Украины 1 апреля сообщало, что зафиксировало уже более 135 случаев совершения российскими войсками преступлений против культурного наследия Украины.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.