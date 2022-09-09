В литературном сквере возле Центральной библиотеки имени Марка Кропивницкого установили мемориальную доску Владимиру Пучкову — поэту, журналисту, многолетнему главному редактору газеты «Вечерний Николаев».

Об этом сообщает Суспільне.

Памятную доску разработал и сделал скульптор Иван Булавицкий, устанавливали под его управлением.

— Пьедестал выполнен из красного полированного гранита. Верхняя, главная часть — мы отошли от портретного, ведь это все устарело. И, учитывая, каким скромным был, не «рисовался» на каждом шагу, мы пришли к выводу, что нужна его поэзия, его стихотворение, которое показывает наш край, и краткая биография, заслуги, кем он был, – рассказал скульптор.

Памятную доску Владимиру Пучкову планировали открыть ко Дню рождения поэта - 15 марта, но помешала война.

— Литературный сквер — девять деревьев, которые высажены в честь николаевских литераторов. И эта доска установлена у березы, которую высаживал сам Владимир Юрьевич Пучков, именно поэтому именно здесь. Конструкция литературного сквера предполагает, что есть девять мест, на которых могут быть установлены аналогичные доски, — рассказала директор Центральной городской библиотеки имени Марка Кропивницкого Инга Хоржевская.

Мемориальная доска была установлена накануне Дня города и в день создания газеты «Вечерний Николаев», где с 1994 года Владимир Пучков работал главным редактором.

— Так сложилась судьба, что Владимир Юрьевич Пучков — это не просто мой главный редактор, а еще и близкий человек, которого я знаю очень много лет, родной брат моей матери — мой дядя. Нашей газете исполняется 32 года, сегодня день рождения редакции, день рождения городской газеты и такое знаменательное событие, - сказал николаевский журналист Александр Сайковский.

Мемориальную доску изготовили за деньги из городского бюджета, стоимость – ориентировочно 35 тысяч гривен.

Напомним, что 30 июля 2019 в Николаеве в последний путь провели поэта, редактора газеты «Вечерний Николаев» и заслуженного журналиста Украины Владимира Пучкова.