В Николаеве нарисовали мурал, посвященный работам художника-аматора Сергея Лунёва. На стенописи изображен лев из Каштанового сквера и ворота на Обсерваторной. До недавнего времени городские пейзажи николаевского художника Сергея Лунева красовались только на бумаге формата А3.

О создании мурала корреспондентам «Суспільного» рассказали авторы проекта Алена Мартынова и Дмитрий Слепуха.

Муралисты познакомились с Сергеем Лунёвым на презентации своего мурала «Скарбниця нашого міста».

— У него очень большой стаж, очень много картин. Очень талантлив, но из-за состояния здоровья он не может (писать картины, — прим.). Художник, который не рисует, это как не поющий певец. И очень захотелось мне, по крайней мере, чтобы этот его творческий голос продолжил звучать, — рассказала муралистка Алена Мартынова.

В 2020 году Сергей Лунёв перенес инсульт. После этого не может вернуться к кисти. Но с гордостью показывает свои прошлые работы.

— Это как будто такое забытое припыленное сокровище, поэтому хотелось вытащить его на белый свет, сдуть пыль и показать людям, что вот, смотрите. Возможно, кто-нибудь захочет приобрести. Тем более сам художник говорит, что они продаются, и по продажам можно даже, как это принято сейчас, отчислять там какие-то процентов десять на ВСУ, чтобы поддержать и творчество, во благо мира, и во благо воинов, — отметила муралистка Алена Мартынова.

Муралист Дмитрий Слепуха, Алена Мартынова вместе с художником Сергеем Лунёвым и его женой. Фото: Назарий Рубаняк/Общественное Николаев

Высота мурала на разных участках достигает от 1 метра 70 сантиметров до 2 метров 70 сантиметров. Ширина составляет более восьми метров. Яркий рисунок привлекает внимание местных жителей.

— Очень приятно, что Николаев становится немного интереснее, немного разрисованнее, веселее, цветнее. Приятно, красиво, классно. Больше бы таких муралов в Николаеве, – сказал журналистам житель Николаева Владимир.

Из-за пережитого инсульта сам Сергей Лунёв не смог рассказать о своих картинах, только улыбается. Значит, все не зря, говорят муралисты, и призывают всех ценителей искусства обратить внимание на талантливого художника, в творчестве которого 161 картина.

Муралист Дмитрий Слепуха говорит, что на создание мурала потратили неделю.

— Рисунок сам — ну дня три, наверное. Но нужно было подготовить стену, покрасить, зашпаклевать, почистить. На этой улице еще много мест, где можно рисовать. Но я думаю, это на следующий год, – рассказал Дмитрий Слепуха.

Ранее сообщалось, что художники-муралисты Елена Мартынова и Дмитрий Слепуха завершают еще один запланированный проект в Николаеве. На мурале изображена крупная рыба, которая несет на себе основные достопримечательности города