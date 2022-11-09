В Италии археологи нашли более двух десятков бронзовых статуй древнеримских времен.

Об этом пишет CNN.

Это произошло в городе Сан-Кашано-дей-Баньи в провинции Сиена, примерно в 160 километрах к северу от Рима. Археологи исследовали тамошние руины древней бани с 2019 года.

– Это очень важная, исключительная находка, – сказал координатор раскопок Якопо Таболли.

По его словам, статуи Гигеи, Аполлона и других греко-римских божеств украшали святилище, также погружали их в термальные воды во время ритуала, «вероятно, примерно в первом веке нашей эры». Вот как они выглядят:

Команда Таболли обнаружила 24 больших статуи, а также несколько меньших статуэток. Материал, из которого они сделаны, свидетельствует, что они принадлежали жителям элитных древних поселений.

Министерство культуры Италии сообщило, что статуи отправили в реставрационную лабораторию в городе Гроссето. Впоследствии их выставят в новом музее в Сан-Кашиано.

Напомним, у побережья Хорватии подводные археологи обнаружили уцелевший корабль времен Римской империи, которому около 2 тысяч лет.