Британский художник Бенкси в четверг, 17 ноября, опубликовал видео о создании своих работ в Киеве и в Киевской области.

В Instagram Бенкси показал кадры со своими граффити на разрушенных российскими оккупантами домах и на фоне противотанковых ежей под Красную руту. В видео также включен рассказ жительницы Киевской области, вспоминающий, как российская бомба разрушила детский сад ее дочери, и возмущен комментарий мужчины по поводу граффити с российскими оккупантами и пенисом.

За выходные 12-13 ноября в пострадавших населенных пунктах Киевской области заметили семь граффити, напоминающих творчество Бенкси – в Бородянке, Ирпене, Гостомеле, Горенке и Киеве. Как сообщает издание The Art Newspaper, британский уличный художник подтвердил, что все семь граффити создал он.

На прошлой неделе в Украине заметили первые три работы, похожие на творчество Бенкси: двое детей, катающихся на противотанковом еже, сцена, где мальчик приёмом дзюдо бросает на татами мужчину, похожего на Путина, и гимнастку, выполняющую стойку на руинах жилого дома.

Еще четыре работы, авторство которых подтвердил Бэнкси - это женщина в халате с бигуди, в противогазе и с огнетушителем в руках, балерина, бородатый мужчина, принимающий ванну, а также граффити, для которого он использовал изображение пениса, ранее кем-то нарисованное на стене. — художник превратил его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов грузовика с российской Z-свастикой и оккупантами.