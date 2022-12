Книга о культурном наследии Украины «Сокровища Украины: культурное наследие народа» (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) попала в рейтинг лучших изданий 2023 года, составленного изданием The New York Times.

Об этом пишет «УП. Жизнь».

Иллюстрированное издание стоимостью 25 фунтов вышло в ноябре в британском издательстве Thames & Hudson.

Предисловие к нему написал украинский писатель Андрей Курков, а соавторами стали культуролог Андрей Пучков, историк Максим Яременко и искусствоведы Диана Клочко и Мирослава Мудрак.

У книги есть восемь разделов, изложенных в хронологическом порядке, и знакомит читателя с украинским искусством и наследием: начиная от скифского золота, византийских икон, завершая шедеврами авангарда и произведениями искусства после Оранжевой революции.

«Эта актуальная новая книга знакомит нас с более чем 100 зданиями и предметами искусства, от доисторических времен и эпохи барокко до современного бомбоубежища, в стране, которую мы наконец-то видим сердцем Европы. С разделами о православных иконах и католических соборах, советском авангардизме и национальных народных промыслах, эта книга иллюстрирует культуру, само разнообразие которой сейчас ставит ее под угрозу — и действительно, некоторые из показанных [в ней] работ, такие как каменные статуи вблизи Харькова, датированные 9-13 веком века, уже разрушены», — пишет в рейтинге критик Джейсон Фараго. «Война в Украине — это война культур, поэтому таковы ставки», — также подчеркивает он.

В рейтинге также отмечено, что все средства, которые будут получены от продаж книги об украинском культурном наследии, издатель обещал передать украинскому ПЕН для поддержки местных музеев.