Мешканці Латвії матимуть нагоду почитати нову книгу про важливість адаптації дітей біженців. «Дівчинка, яка тримала очі відкритими» — так називається нова книга для дітей. У ній йдеться про біженку з України, яка разом із мамою приїхала до Латвії, та її спроби інтегруватися у суспільство.

Це частина кампанії Єврокомісії «Я триматиму очі відкритими», пише Rus.LSM.

«У книзі, можливо, не зовсім точно описана існуюча ситуація, а те, якою вона має бути. Вона звертає увагу на ту реальність, про яку ми чули, що в школах та дитсадках відбуваються конфлікти, що існує нетерпимість», — розповів директор кризового та консультаційного центру Skalbes Райво Вілцанс.

Як пише видання, у Латвії зареєстровано майже 50 тисяч біженців із України. Серед них близько десяти тисяч дітей.

Книга «Дівчинка, яка тримала очі відкритими» розповідає про українську дівчинку Софію, якій важко адаптуватися в школі. Її висміюють через психоемоційні травми, отримані під час війни, тому що вона тиха і боязка, але її однокласниця Еліна допомагає їй відчути себе прийнятою і намагається з нею подружитися.

«Я думаю, що спосіб, як ми можемо допомогти дітям, це спробувати по-справжньому інтегрувати їх у наше суспільство. Один із таких способів включення — це, звичайно, спілкування, зустрічі, ігри. Це те, чим займаються діти», — зазначила член правління товариства «Хочу допомогти біженцям» Лінда Якобсоне-Гавала.

Книга призначена дітям віком від 7 до 10 років, їхнім батькам та вчителям. Вона буде доступна в головних бібліотеках регіонів, школах та офісах громадських організацій. У Латвії книга перекладена двома мовами — латиською та українською. Книгу поширять у 10 країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, у Вознесенську презентували книгу журналіста Бі-Бі-Сі Ендрю Гардінга «Маленьке, уперте містечко: Життя, смерть і непокора в Україні», присвячену місцевим жителям та подіям березня 2022 року.