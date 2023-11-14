Пейзаж «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука продали на аукціоні сучасного мистецтва Sothebyʼs в Лондоні.

Про це митець розповів у соціальних мережах.

9 листопада картину, створену Марчуком у 1982 році, продали за 76,2 тисяч євро. Художник додав, що ціна перевищила попередню оцінку вартості пейзажу майже на 30%. Перед аукціоном її оцінювали в 40-60 тисяч євро. Новий власник картини — невідомий.

«Сподіваюся, що у моєї «дитини» — щаслива доля», — написав Іван Марчук.

Рекорд серед творів митця встановила картина «Сад спокуси». У 2022 році її продали на благодійному аукціоні Art can help за 120 тисяч доларів. Організатор події — український аукціонний дім Goldens — відправив половину отриманих коштів у фонд «Повернись живим» на потреби Збройних сил України.