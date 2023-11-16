Платформа UNITED24 запустила спільний проєкт із LEGO Creators. У межах ініціативи митці створили конструктори у вигляді трьох архітектурних пам'яток України, які можна отримати лише за благодійний внесок.

Про це повідомила фандрейзингова платформа UNITED24.

У межах проєкту #LEGOwithUKRAINE представлені київська «Батьківщина-мати», маріупольська водонапірна вежа та кримське «Ластівчине гніздо». Це роботи трьох митців: Артура Самкова з Польщі, Максима Мітякіна з України та Євгена Тонєва зі США.

Кожен конструктор створений у п’ятьох екземплярах. Їх неможливо придбати, однак можна виграти за благодійний внесок: до 28 листопада необхідно пожертвувати платформі від 24 доларів. Усі зібрані кошти спрямують на відбудову України.

«Мета #LEGOwithUKRAINE — розказати більше про Україну, популяризувати її видатні архітектурні пам'ятки та закохати у неї весь світ», — заявили на UNITED24.

Наступні конструктори планують випустити навесні 2024 року.

Нагадаємо, 3D-дизайнер з Миколаєва Олександр Єрмолаєв створив із LEGO детальну модель Маріупольського театру. Робота була представлена на фотовиставці «Театр. Душа Маріуполя» в Києві.