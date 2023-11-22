У селі Нечаяне Миколаївської області планують збудувати нове укриття у ліцеї, щоб розпочати очне навчання.

Про це «НикВести» розповів сільський голова Нечаяного Микола Вівчар.

Загалом на території Нечаянської сільської громади сьогодні працює лише 2 укриття на 13 населених пунктів: протирадіаційне та найпростіше. За даними, наданими сільською радою, наразі громада планує ремонт ще одного протирадіаційного укриття та будівництво нової захисної споруди у Нечаянському ліцеї.

— Тривають роботи щодо виготовлення проектної документації на нове будівництво ще одного укриття, — йдеться у відповіді сільради на запит «НикВести».

Так, за даними системи публічних закупівель ProZorro на виконання передпроектних робіт місцева влада вже витратила 99 тисяч 680 гривень. Підрядник має виконати роботи з виготовлення проектної документації до 31 грудня 2023 року.

Після будівництва захисної споруди у ліцеї, керівництво територіальної громади планує відновити у Нечаяному очний формат навчання.

— У нас в громаді три школи. Онлайн зараз працюють усі школи, нема офлайн навчання. Плануємо вихід на очне навчання після ремонту укриття у Нечаянському ліцеї. Це йде одне з наших пріоритетних питань — щоб дітки пішли в школи на очне навчання, — зазначає Микола Вівчар.

Як відомо, цей навчальний заклад — один з обʼєктів, які були пошкоджені внаслідок масованого ракетного обстрілу російськими військами села Нечаяне 6 липня 2022 року.

Тоді ж постраждала будівля Нечаянської сільської ради, яку сьогодні відбудовують за 1,5 мільйона гривень.