У Миколаєві оцифрують понад 400 графічних творів другої половини ХХ ст

У Миколаєві оцифрують понад 400 експонатів із колекції двох музеїв, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

У Миколаєві оцифрують понад 400 експонатів із колекції двох музеїв — Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна та Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Про це повідомляє «Агенція розвитку Миколаєва».

Зазначається, що оцифровують графічні твори другої половини ХХ ст. відомих українських митців Марії Примаченко, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, а також представників художників степового Півдня, зокрема Миколаєва, а саме: Роман Вайншток, Анатолій Завгородній, Федор Кумпан, Микола Бережний, Олександр Махервакс, Валерій Купцов, Володимир Бахтов, Іван Булавицький, Володимир Ольшанський.

«Друга половина ХХ ст. — це час свободи творчості, відродження національних художніх традицій, чому посприяла «хрущовська відлига» й активізації мистецького життя країни. Саме тому серед авторів графічних творів з двох музейних колекцій так багато імен тогочасного кола інтелектуалів й молодої генерації художників українського Півдня та запрошених митців з інших регіонів», — повідомляє пресслужба.

У Миколаєві оцифрують понад 400 експонатів із колекції двох музеїв, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

У Миколаєві оцифрують понад 400 експонатів із колекції двох музеїв, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

У Миколаєві оцифрують понад 400 експонатів із колекції двох музеїв, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Крім того, зазначається, що на сьогоднішній день вже оцифровано велику частину цих творів.

«Паралельно з цим йде робота над створенням макетів для друку майбутнього каталогу графіки», – додали у «Агенція розвитку Миколаєва».

У Миколаєві оцифрують понад 400 експонатів із колекції двох музеїв, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

У Миколаєві оцифрують понад 400 експонатів із колекції двох музеїв, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

У Миколаєві оцифрують понад 400 експонатів із колекції двох музеїв, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею.