У сквері Миколаєва зʼявилась меморіальна дошка поету Валерію Бойченку
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- Аліса Мелік-Адамян
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13:20, 28 вересня, 2024
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У літературному сквері біля Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького встановили меморіальну дошку на честь миколаївського поета та краєзнавця Валерія Бойченка.
Про це повідомляє пресслужба міської бібліотеки.
Відкриття пройшло вранці 27 вересня в межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек й 50-річчя з дня заснування Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України.
У бібліотеці розповіли, що у свій час саме Валерій Бойченко став ініціатором присвоєння закладу імені Марка Кропивницького, про що він писав у листах науковцю Віктору Жедьку.
Автором памʼятки став заслужений діяч мистецтв України, скульптор Іван Булавицький. Її виготовили за кошти міського бюджету.
Зазначимо, що це вже пʼята меморіальна дошка відкрита у Літературному сквері.