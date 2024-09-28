У сквері Миколаєва зʼявилась меморіальна дошка поету Валерію Бойченку

Відкриття памʼятнноʼ дошки поетові Валерію Бойченку, фото: Миколаївська міська рада

У літературному сквері біля Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького встановили меморіальну дошку на честь миколаївського поета та краєзнавця Валерія Бойченка.

Про це повідомляє пресслужба міської бібліотеки.

Відкриття пройшло вранці 27 вересня в межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек й 50-річчя з дня заснування Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України.

У бібліотеці розповіли, що у свій час саме Валерій Бойченко став ініціатором присвоєння закладу імені Марка Кропивницького, про що він писав у листах науковцю Віктору Жедьку.

Відкриття памʼятнноʼ дошки поетові Валерію Бойченку, фото: Миколаївська міська рада Відкриття памʼятнноʼ дошки поетові Валерію Бойченку, фото: Миколаївська міська рада

Автором памʼятки став заслужений діяч мистецтв України, скульптор Іван Булавицький. Її виготовили за кошти міського бюджету.

Зазначимо, що це вже пʼята меморіальна дошка відкрита у Літературному сквері.