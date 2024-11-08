«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 7 листопада урочисто відкрили персональну виставку живопису членкині Херсонської Національної спілки художників України Яни Голубʼятникової.

Експозицію із 16 картин представили у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Художниця зазначає, що на створення художніх робіт її надихали казки Туве Янссон, Ганса Крістіана Андерсена і Льюїса Керролла, а також фольклор та міфологія.

Херсонська художниця Яна Голубʼятникова. Фото: «МикВісті»

Яна Голубʼятникова у коментарі «МикВісті» розповіла, що мета виставка — почути і зрозуміти себе та навколишній світ.

«Назва виставки відображає її мету: почути себе, почути один одного, звернутися один до одного і почати крокувати до себе та інших. Тому що ми — один цілий організм, який не може жити один без одного», — говорить художниця.

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

Особливе значення для художниці має картина «Сирин», у якій вона намагалася передати почуття, пережиті під час окупації Херсонщини.

«Я хотіла передати в картині усі емоції, які я відчувала у період мого життя в окупації. Червоний колір уособлює кроваві душі, які потерпають. Суспільство повинно задуматись, навіщо люди вбивають один одного, чи можна це змінити. І це стосується не тільки нашої країни, а й усього людства», — розповіла Яна Голубʼятникова.

Картина «Сирин». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

Виставка триватиме до 25 листопада у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв.

Нагадаємо, 7 листопада у Миколаєві відкрили виставку серії картин Дарії Пінчук про українських сильних духом жінок, під назвою «Від руїн до відродження».