  • пʼятниця

    8 листопада, 2024

  • 5.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 5.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 7 листопада урочисто відкрили персональну виставку живопису членкині Херсонської Національної спілки художників України Яни Голубʼятникової.

Експозицію із 16 картин представили у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, повідомляє кореспондент «МикВісті»

Художниця зазначає, що на створення художніх робіт її надихали казки Туве Янссон, Ганса Крістіана Андерсена і Льюїса Керролла, а також фольклор та міфологія.

Херсонська художниця Яна Голубʼятникова. Фото: «МикВісті»Херсонська художниця Яна Голубʼятникова. Фото: «МикВісті»

Яна Голубʼятникова у коментарі «МикВісті» розповіла, що мета виставка — почути і зрозуміти себе та навколишній світ.

«Назва виставки відображає її мету: почути себе, почути один одного, звернутися один до одного і почати крокувати до себе та інших. Тому що ми — один цілий організм, який не може жити один без одного», — говорить художниця.

У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

Особливе значення для художниці має картина «Сирин», у якій вона намагалася передати почуття, пережиті під час окупації Херсонщини.

«Я хотіла передати в картині усі емоції, які я відчувала у період мого життя в окупації. Червоний колір уособлює кроваві душі, які потерпають. Суспільство повинно задуматись, навіщо люди вбивають один одного, чи можна це змінити. І це стосується не тільки нашої країни, а й усього людства», — розповіла Яна Голубʼятникова.  

Картина «Сирин». Фото: «МикВісті»Картина «Сирин». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Яни Голубʼятникової. Фото: «МикВісті»

Виставка триватиме до 25 листопада у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв.

Нагадаємо, 7 листопада у Миколаєві відкрили виставку серії картин Дарії Пінчук про українських сильних духом жінок, під назвою «Від руїн до відродження».

Останні новини про: Культура

Понад тисячу пам’яток культури постраждали через війну в Україні: з них 41 на Миколаївщині
Поетичні читання: у Миколаїв завітали троє сучасних українських літераторів
У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів
Реклама

Читайте також:

новини

Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Анна Гакман

Останні новини про: Культура

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів
Поетичні читання: у Миколаїв завітали троє сучасних українських літераторів
Понад тисячу пам’яток культури постраждали через війну в Україні: з них 41 на Миколаївщині

«Вірю в мудрість Зеленського», — Сєнкевич приєднався до мерів, які просять державу не забирати гроші у міст

Даріна Мельничук

Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

Генерал Марченко звільнився з армії

У Миколаєві вдруге не змогли знайти підрядника для декомунізації меморіалу Ольшанців за ₴672 тис.

СУСПІЛЬСТВО

Олена Козубовська