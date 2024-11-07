«Від руїн до відродження»: у Миколаєві відкрили благодійну виставку про українських жінок-спортсменок

Художниця Дарія Пінчук. Фото МикВісті

Сьогодні, 7 листопада у Миколаєві відкрили виставку серії картин Дарії Пінчук про українських сильних духом жінок, під назвою «Від руїн до відродження».

Захід проходив у одному з залів Миколаївського обласного краєзнавчого музею, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як каже художниця, ідея створення цієї серії прийшла до неї у Америці, куди вона поїхала після початку повномасштабної війни.

— Єдине, що рятувало, коли в тебе нічого не залишається, — це спортзал. Я часто замислювалась над тим, що поки я тут, бігаю на доріжці, хтось залишився в Україні. Я дивлюсь новини і бачу дівчат, які залишаються там, і вони викликають в мене таку величезну повагу, що я просто хочу їх зобразити.А на це все накладаються новини, у яких ти бачиш постійне зруйнування України. І так народилася ця ідея, показати жінку з сильним духом, незламну, для якої зруйнування матеріального ніяк не впливають на її духовний стан Це моя спроба виразити те, що я відчуваю, — сказала художниця Дарія Пінчук в коментарі кореспонденту «МикВісті».

«Від руїн до відродження»: у Миколаєві відкрили виставку художниці Дарії Пінчук. Фото МикВісті

Героями картин Дарії можна побачити професійних спортсменок, дівчат з різних професій та навіть її племінницю, яка жила з нею у Америці.

— Спочатку я знаходила просто спортивних жінок в інтернеті для своїх робіт. Але потім, я зрозуміла, що хочу зобразити більше. Ось, наприклад, одна з картин — це чемпіонка з кросфіту, українка. Інша — фітнес-тренерка. Є ще картина, де я зображаю жінку, яка керує відділом в ІТ-компанії, вона директор, а як хобі займається пілоном, підтримує форму. Також є і картина з моєю племінницею, якій було 13 років, коли вона без батьків ризикнула поїхати зі мною до Америки. Там вона пішла на секцію з боротьби. І я захотіла зобразити її у цей момент, як вона бореться. Це як символ внутрішньої боротьби з новим світом, — поділилась історією картин Дарія Пінчук.

«Від руїн до відродження»: у Миколаєві відкрили виставку художниці Дарії Пінчук. Фото МикВісті «Від руїн до відродження»: у Миколаєві відкрили виставку художниці Дарії Пінчук. Фото МикВісті «Від руїн до відродження»: у Миколаєві відкрили виставку художниці Дарії Пінчук. Фото МикВісті

Для Дарії це вже третя виставка її робіт. В березні вона презентувала свої роботи у Києві, але дуже хотіла перевести її до Миколаєва.

— Тут дуже багато про Миколаїв. Я вчилася в Миколаєві, і батьки мої живуть в Миколаєві, і взагалі весь мій рід, він з Миколаївської області. Для мене це було дуже важливо. Вже останню картину я написала з Харлан. Зруйнована ОВА і Харлан — розповіла Дарія Пінчук.

«Від руїн до відродження»: у Миколаєві відкрили виставку художниці Дарії Пінчук. Фото МикВісті

Виставка проходила і з благодійною метою. Кожен охочий міг за внесок у 200 гривень стати учасником благодійного розіграшу копії однієї з картин Дарії Пінчук з підписом очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

— Цю картину замовив у мене Стівен Бойлес з Америки, який опікується благодійним фондом «Місія в Україні» в Житомирі. Він замовив її і привезе в Україну в подарунок. Тому тут не оригінал, а маленький фотодрук цієї картини, підписаний Віталієм Кімом. Я вирішила організувати лотерею для людей, і всі кошти від неї підуть на благодійний фонд «Джерело рідного краю», що знаходиться в Миколаївській області, а саме на потреби Збройних сил України, — підсумувала Дарія Пінчук.

Раніше з фондів Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна та Миколаївського обласного краєзнавчого музею оцифрували 430 експонатів графіки другої половини ХХ століття, частина з яких раніше не була представлена публіці.

Також, у Миколаєві, 4 листопада, троє українських літераторів презентували свою творчість в рамках поетичних читань Meridian Mykolaiv.