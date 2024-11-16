«Скіфська одіссея»: Видавництво розіграє проілюстровану миколаївським художником книгу з автографом Ліни Костенко

Книга «Скіфська одіссея» з підписом Ліни Костенко. Фото: «Абабагаламага»

Українці можуть отримати автограф Ліни Костенко у виданні поеми «Скіфська одіссея» з ілюстраціями миколаївського художника Володимира Бахтова.

Як повідомляє видавництво «Абабагаламага», кожен передзамовник має шанс виграти підписану книгу авторки. Передпродаж триває до 19 листопада включно.

Герой поеми Ліни Костенко «Скіфська одіссея» — молодий Грек з Ольвії, який подорожує від Греції до України, досліджуючи багатство грецько-скіфського світу.

«Видання «Скіфської одіссеї» вчора і сьогодні — мені особливо дороге… Це видання з’являється на світ в есхатологічних відсвітах війни, коли новітній варвар прагне пере­творити на попіл і минуле України, і її теперішнє та майбутнє», — зазначає Ліна Костенко.

Ліна Костенко. Фото: «Абабагаламага» Ліна Костенко з Іваном Малковичем. Фото: «Абабагаламага»

Миколаївський художник Володимир Бахтов написав до поеми-балади офорти, які доповнили книгу.

«У художника Володимира Бахтова відібрали його степи, а в мене — мої ліси. Але все ж ми знову зустрічаємося — всупереч трагедії цих років... Це пам’ять наших земель, пам’ять беззахисного і вічного життя. Але пам’ять, здатна камінно випростатись і відкинути тих, хто прийшов знищити нашу свободу», — говорить авторка.

Володимир Бахтов зазначає, що вдячний письменниці за можливість співпрацювати у творчому проєкті.

«Мої щирі вітання та безмежна вдячність за творчу співпрацю! Для мене особисто це важлива подія та велика честь», — пише художник.

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Нагадаємо, у 2020 році офорти миколаївського художника Володимира Бахтова стали ілюстраціями до нової книги української письменниці Ліни Костенко «Скіфська одіссея». У світ книжку випустило видавництво «Лібідь».

Пізніше творче об'єднання миколаївських художників Бахтових представило відео-роботу під назвою «Офорт-театр». Офорти Володимира Бахтова поєднали з фрагментом аудіоряду вистави Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру за мотивами поеми Ліни Костенко «Скіфська Одіссея».

Також Миколаївський драматичний театр створив цикл програм про нову книгу Ліни Костенко «Скіфська одіссея».

Майже рік тому у Центральній бібліотеці імені Кропивницького відкрили виставку картин Володимира Бахтова, яку приурочили до його дня народження.