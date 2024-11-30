Нотр-Дам уперше відчинить свої двері після руйнівної пожежі 2019 року

Нотр-Дам уперше відкрився після руйнівної пожежі 2019 року. Фото: Getty Images

У Парижі уперше після руйнівної пожежі 2019 року відкрився собор Паризької Богоматері. На відновлення будівлі витратили 700 мільйонів євро.

Про це повідомляють видання Le Figaro та The Guardian, пише «Бабель».

Відновлювали собор понад 1 300 будівельників і ремісників з усього світу.

Президент Франції Емманюель Макрон виступив на відкритті собору. Він звернувся з промовою до всіх, хто відновлював Нотр-Дам.

«Пожежа 2019 року була нашою національною травмою. Ваша праця і небайдужість стали ліками для неї. Ви відтворили мистецтво з попелу», — сказав Емманюель Макрон.

Емманюель Макрон на відкритті собору Паризької Богоматері. Фото: Getty Images

Для загальної реставрації собору знадобилося понад 1 600 тонн будівельних риштувань. Для відновлення стін використали більше ніж 1 000 кубічних метрів каменю, а для ремонту каркаса нефа та даху — 1 200 дубових дерев.

Теслярі використовували методи XIII століття, щоб забезпечити структурну цілісність балок. Крім того, деревину обробляли так само, як і в Середні віки — поки вона була ще зеленою, її обтесували ручною сокирою, а потім сушили.

Зазначається, що урочисто собор відкриють 7 грудня. На церемонію запросили керівників багатьох держав, фахівці з яких брали участь у реставрації.

Потім Нотр-Дам почне приймати туристів і парафіян у звичайному режимі.

Нотр-Дам уперше відкрився після руйнівної пожежі 2019 року. Фото: Getty Images

Нотр-Дам уперше відкрився після руйнівної пожежі 2019 року. Фото: Getty Images

Нотр-Дам уперше відкрився після руйнівної пожежі 2019 року. Фото: Getty Images

Нагадаємо, 15 квітня у соборі Нотр-Дам у Парижі спалахнула пожежа. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Собор Богоматері, що постраждав від пожежі, в Парижі буде відновлений.

Французьким пожежникам вдалося зберегти основну конструкцію собору Паризької Богоматері після пожежі. Цілими також залишилися святі реліквії собору.

Також під час пожежі обрушилися дах та шпиль собору. Раніше Макрон заявляв, що пожежа стала ударом цілої нації.

Родина французького підприємця, колекціонера та мецената Франсуа Піно заявила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення постраждалого від пожежі Собору Паризької Богоматері.

У квітні 2020 року один із двох найбільших дзвонів Південної вежі Собору Паризької Богоматері задзвонив через рік після пожежі.